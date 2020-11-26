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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями
Следственный комитет задержал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, Максименко в 2018 году организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов между территориальными управлениями ФСИН России и подведомственным ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». При этом у строительной организации изначально не было ресурсов для выполнения работ.
В результате в эксплуатацию не ввели 14 запланированных объектов. Ущерб оценили в 189 млн рублей.
В ноябре 2019 года Максименко подал в отставку вскоре после того, как новым главой ФСИН вместо Геннадия Корниенко был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников.
За несколько недель до появления сообщений о своей отставке, Максименко говорил, что больше не будет давать комментарии журналистам, поскольку ему стыдно за действия своих коллег.
В марте президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении.
Максименко стал замглавы ФСИН в 2016 году. До этого, в 2014-2016 годах, он занимал должность начальника управления трудовой адаптации осужденных ведомства.
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