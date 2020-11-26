Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 130 от 25 ноября 2020

Читать номер

Бывшего замдиректора ФСИН Валерия Максименко задержали по обвинению в злоупотреблении полномочиями

Общество738

738
 

Следственный комитет задержал бывшего заместителя директора ФСИН Валерия Максименко по обвинению в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК), сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, Максименко в 2018 году организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов между территориальными управлениями ФСИН России и подведомственным ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу». При этом у строительной организации изначально не было ресурсов для выполнения работ.

В результате в эксплуатацию не ввели 14 запланированных объектов. Ущерб оценили в 189 млн рублей.

В ноябре 2019 года Максименко подал в отставку вскоре после того, как новым главой ФСИН вместо Геннадия Корниенко был назначен начальник красноярского управления ФСБ Александр Калашников.

За несколько недель до появления сообщений о своей отставке, Максименко говорил, что больше не будет давать комментарии журналистам, поскольку ему стыдно за действия своих коллег.

В марте президент России Владимир Путин подписал указ о его увольнении.

Максименко стал замглавы ФСИН в 2016 году. До этого, в 2014-2016 годах, он занимал должность начальника управления трудовой адаптации осужденных ведомства.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
sf, злоупотребление полномочиями, задержания, фсин
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera