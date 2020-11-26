РКК «Энергия» предсказала лавинообразный выход из строя систем МКС после 2025 года

Представители ракетно-космической корпорации «Энергия» прогнозируют выход из строя многочисленных элементов Международной космической станции после 2025 года. Об этом сообщил первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу, его слова приводит портал «Научная Россия».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС. По оценкам РКК «Энергия», траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд. рублей, слишком велики. Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций», — сказал Соловьев.

Он отметил, что уже сейчас на МКС существуют элементы, которые серьезно повреждены и выходят из эксплуатации.

Во время заседания Соловьев также представил проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС), которая будет состоять из 3-7 модулей с возможностью работы от 2 до 4 человек. По его словам, развертывание станции планируют после 2024 года.

При этом в пресс-службе «Роскосмоса» рассказали «Интерфаксу», что точного решения о сроках участия в программе МКС нет, а также добавили, что в начале следующего года планируется начать обсуждение по этим темам с НАСА и другими партнерами.

Позже в «Роскосмосе» также заявили, что слова Соловьева на заседании имели информационный характер и не содержали предложений по прекращению участия в работе МКС.

Как отмечает «Интерфакс» срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры с партнерами по станции о его продлении до 2030 года.