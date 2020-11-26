Пресненский суд Москвы не стал арестовать последователя «Свидетелей Иеговы»

Пресненский суд Москвы отказался отправить в СИЗО последователя религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России) Сергея Шаталова. Об этом «Новой газете» рассказали в пресс-службе суда.

«Пресненским районным судом города Москвы отказано в удовлетворении в ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого», — уточнили в пресс-службе.

Шаталова, который стал фигурантом дела о организации деятельности экстремистского объединения (ч.1 ст. 282.2 УК), отправили под домашний арест. Он продлится до 23 января.

Два дня назад сотрудники Следственного комитета задержали руководителей центра «Свидетелей Иеговы» и провели обыски более чем в 20 российских регионах. Оперативные действия прошли в рамках уголовного дела о создании экстремистской организации, вербовке и участии в такой организации. (п.1, 1.1 и 2 ст. 282.2 УК), которое возбудили «из-за возобновления работы управленческого центра».

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах регулярно проходят обыски. Некоторые получили реальные сроки.