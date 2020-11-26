Суд оштрафовал «Мемориал» на полмиллиона рублей за отсутствие маркировки «иноагента» на книгах о ГУЛАГе

Тверской суд Москвы оштрафовал правозащитную организацию мемориал «Международный мемориал» на 500 тысяч рублей из-за отсутствия специальной маркировки «иностранный агент» на книгах, которые представители центра раздавали на Московской международной книжной ярмарке. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Судья Тверского районного суда Ольга Затомская признала «Мемориал» виновным по статье об издании и распространении материалов организации, признанной «иноагентом» без указания на этот статус (ст. 19.34 КоАп ч.2).

В начале сентября сотрудники прокуратуры посетили книжную ярмарку и, притворившись заинтересованными покупателями, узнавали подробности о книгах, представленных на стенде «Мемориала». После они представились и начали внеплановую проверку. Затем с ярмарочного стенда было изъято шесть книг: «Папины письма», «Путь в один конец», «Творчество и быт ГУЛАГа», «Записки о самиздате», «Знак не сотрется», «Сандармох». Также сотрудники прокуратуры забрали три набора карточек-лифлетов и настольную игру по советской истории.

В самой организации отметили, что перед тем, как отдать материалы, они ставили специальные штампы, но сотрудники прокуратуры не позволили им сделать этого.

Правозащитный центр «Мемориал» признали иностранным агентом в 2014 году, а «Международный мемориал» — в 2016 году. Общая сумма штрафов организаций по итогам 32 заседаний суда составила более 5 млн рублей. «Мемориал» ведет сбор пожертвований на выплату штрафов по этой статье.