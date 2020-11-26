Госдума утвердила дефицитный федеральный бюджет на 2021-2023 годы

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли проект федерального бюджета на 2021–2023 годы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту, на протяжении ближайших трех лет бюджет будет дефицитным.

В 2021 году ожидаются доходы на уровне 18,8 трлн рублей, расходы — на 21,52 трлн рублей. Дефицит, как ожидается, составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП).

В 2022 году планируется, что доходы составят 20,6 трлн рублей, а расходы — 21,88 трлн рублей. Дефицит, по прогнозам, должен составить 1,25 трлн рублей (1% ВВП).

В 2023 году, как ожидается, доходы составят 22,3 трлн рублей, расходы — 23,67 трлн рублей, а дефицит — 1,41 трлн рублей (1,1% ВВП).

Расходы на здравоохранение в 2021 году составят 1,12 трлн рублей, в 2022 году — 1,1 трлн рублей, в 2023 году — также 1,1 трлн рублей.

Ко второму чтению в проект бюджеты были внесены поправки, согласно которым планируется выделить 638,9 млрд рублей в 2021 году на Общенациональный план по восстановлению экономики. Большая часть этих средств (421,2 млрд рублей) должны направить на программу сохранения рабочих мест в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.