В Санкт-Петербурге утвердили нового председателя городского избиркома 

Председателем избирательной комиссии Санкт-Петербурга стала Наталья Чечина. За нее проголосовали 13 членов избиркома из 14 присутствовавших, передает ТАСС. ;

До этого Чечина была главой администрации Курортного района северной столицы. Ее кандидатуру на пост главы горизбиркома рекомендовала Центральная избирательная комиссия, ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил ее на должность члена комиссии с правом решающего голоса.

Смена руководства городского избиркома произошла вскоре после того, как ЦИК признал работу комиссии неудовлетворительной и выразил недоверие его председателю Виктору Миненко. Глава ЦИК Элла Памфилова тогда напомнила историю с дополнительными выборами депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга, которые так и не состоялись, в результате чего «шесть кандидатов и более 70 000 избирателей были лишены возможности реализации своего избирательного права».

После этого Миненко подал в отставку. За день до этого губернатор Беглов наградил теперь уже бывшего главу горизбиркома Орденом почета за проведение голосования по поправкам к Конституции. Памфилова это решение раскритиковала.