Власти Томска обязали приюты искать хозяев для бездомных животных 

Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили поправки в региональный закон об обращении приютов с безнадзорными животными. О решении областного парламента сообщает Интерфакс.

«Полномочия закреплены бюджетным финансированием, и теперь приюты будут обязаны в рамках действующих контрактов реализовывать данную функцию», — рассказал председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев.

Кроме того, закон четко определяет полномочия приютов: сотрудники этих учреждений должны будут осматривать бездомное животное, содержать его до нахождения ему новых хозяев и проводить стерилизацию. В документе указано, что подобной процедуре не будут подвергать найденных щенков до достижения ими 4-месячного возраста.

В областной думе пообещали проконтролировать, как в областные приюты будут справляться с новыми обязанностями. Впрочем, депутаты отметили, что такую работу подобные заведения проводили и раньше, однако эта деятельность ничем не была регламентирована.

Законопроект, регламентирующий работу приютов для бродячих животных, приняли на фоне участившихся случаев жестокого обращения с ними в ряде подобных заведений. Так, в середине ноября стало известно о происходящем в приюте в 13 километрах от Иркутска. Местные зоозащитники рассказали, что сотрудники пытались избавиться от собак и щенков, забивая ударами по голове и замораживая их живьем.