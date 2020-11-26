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№ 130 от 25 ноября 2020

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Власти Томска обязали приюты искать хозяев для бездомных животных 

Общество26

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Депутаты Законодательной думы Томской области утвердили поправки в региональный закон об обращении приютов с безнадзорными животными. О решении областного парламента сообщает Интерфакс. 

«Полномочия закреплены бюджетным финансированием, и теперь приюты будут обязаны в рамках действующих контрактов реализовывать данную функцию», — рассказал председатель думского комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Дмитрий Лаптев.

Кроме того, закон четко определяет полномочия приютов: сотрудники этих учреждений должны будут осматривать бездомное животное, содержать его до нахождения ему новых хозяев и проводить стерилизацию. В документе указано, что подобной процедуре не будут подвергать найденных щенков до достижения ими 4-месячного возраста. 

В областной думе пообещали проконтролировать, как в областные приюты будут справляться с новыми обязанностями. Впрочем, депутаты отметили, что такую работу подобные заведения проводили и раньше, однако эта деятельность ничем не была регламентирована. 

Законопроект, регламентирующий работу приютов для бродячих животных, приняли на фоне участившихся случаев жестокого обращения с ними в ряде подобных заведений. Так, в середине ноября стало известно о происходящем в приюте в 13 километрах от Иркутска. Местные зоозащитники рассказали, что сотрудники пытались избавиться от собак и щенков, забивая ударами по голове и замораживая их живьем.

Теги:
sn, собаки, приюты, томск
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