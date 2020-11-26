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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
МВД отказалось вводить протоколы оценки рисков для жертв домашнего насилия из-за запрета «на пропаганду свободной гендерной ориентации»
Управление МВД по обеспечению охраны общественного порядка объяснило вводить протоколы оценки рисков для домашнего насилия тем, что это предполагает нератифицированная Россией Стамбульская конвенция. Об этом сообщили «Медиазоне» в проекте «Правовая инициатива».
«На необходимость оценки и управления рисками совершения насилия указывает статья 51 [Стамбульской] конвенции В связи с тем, что одним из предписаний конвенции является снятие запрета на пропаганду свободной гендерной ориентации, Россией она не ратифицирована», — говорится в ответе правозащитникам.
В начале ноября восемь правозащитных организаций обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросили его разработать протоколы оценки и управления рисками для жертв домашнего насилия. Эта практика существует в ряде стран Европы, и российские правозащитники подготовили свой вариант опросника с вопросами, в частности, о текущей ситуации в семье и истории насилия в ней.
В конце октября «Зона права» на основе статистики Судебного департамента при Верховном суде посчитала, что в первой половине этого года средний штраф за насилие в семье в России составил 5 323 рубля. Правозащитники учитывали штрафы, назначенные по административной статье о побоях.