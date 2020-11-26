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№ 130 от 25 ноября 2020

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МВД отказалось вводить протоколы оценки рисков для жертв домашнего насилия из-за запрета «на пропаганду свободной гендерной ориентации»

Общество5

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Управление МВД по обеспечению охраны общественного порядка объяснило вводить протоколы оценки рисков для домашнего насилия тем, что это предполагает нератифицированная Россией Стамбульская конвенция. Об этом сообщили «Медиазоне» в проекте «Правовая инициатива».

«На необходимость оценки и управления рисками совершения насилия указывает статья 51 [Стамбульской] конвенции В связи с тем, что одним из предписаний конвенции является снятие запрета на пропаганду свободной гендерной ориентации, Россией она не ратифицирована», — говорится в ответе правозащитникам.

В начале ноября восемь правозащитных организаций обратились к главе МВД Владимиру Колокольцеву и попросили его разработать протоколы оценки и управления рисками для жертв домашнего насилия. Эта практика существует в ряде стран Европы, и российские правозащитники подготовили свой вариант опросника с вопросами, в частности, о текущей ситуации в семье и истории насилия в ней.

В конце октября «Зона права» на основе статистики Судебного департамента при Верховном суде посчитала, что в первой половине этого года средний штраф за насилие в семье в России составил 5 323 рубля. Правозащитники учитывали штрафы, назначенные по административной статье о побоях.

Теги:
домашнее насилие, правозащитники, em
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