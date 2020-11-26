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№ 130 от 25 ноября 2020

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«Принцип взаимности»: Лавров объявил о внесении в российский стоп-лист руководителей ЕС, которые ввели санкции против властей Беларуси

Политика678

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Глава МИД России Сергей Лавров на заседании коллегий министерств иностранных дел в Минске заявил, что Россия внесла в стоп-листы руководителей стран Европейского союза, которые вводили санкции против представителей властей Беларуси. Об этом передает ТАСС.

«В соответствии с принципом взаимности мы расширили наш ответный стоп-лист, включили в него представителей стран ЕС, которые активно участвуют в санкционном ажиотаже. Отмечаем и оперативность белорусских коллег в принятии своих ответных мер», — заявил Лавров.

Он добавил, что с 2015 года у России и Беларуси единые топ-листы в рамках договора о Союзном государстве.

Ранее, 19 ноября, главы МИД стран Евросоюза договорились о новом пакете санкций против Беларуси в поддержку демократических прав. По словам верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля, под новые ограничения могут попасть не только отдельные люди, но также и организации. 

Первые санкции против Беларуси Евросоюз ввел 2 октября, тогда же об ограничениях объявили и США. Лукашенко в этот список не попал. Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил такое решение тем, что введение ограничений против Лукашенко отразилось бы на требовании Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных.

Однако Лукашенко включили во второй список, о котором ЕС объявил 6 ноября. В него попали еще 14 должностных лиц Беларуси, в том числе сын Лукашенко и помощник президента Виктор, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, экс-секретарь совбеза Андрей Равков, а также глава КГБ Иван Тертель.

«Стоп-лист» против представителей Евросоюза — это не единственные меры в отношении ЕС, которые анонсировал Лавров: 12 ноября он заявил, что Россия вводит ответные санкции против «представителей руководящих структур» Германии и Франции. Ответные меры анонсированы после того, как Евросоюз ввел персональные санкции против представителей российских властей из-за отравления политика Алексея Навального. 

Теги:
ng, санкции, беларусь
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