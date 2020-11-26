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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
В Татарстане прокурор запросил 14 лет колонии для экс-оперативника по делу о содержании местного жителя в рабстве
«Новая газета»редакция
В Аксубаевском районном суде Татарстана прокурор потребовал приговорить к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима бывшего оперуполномоченного ОМВД по Нурлатскому району Динара Гафиятова, обвиняемого по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК) и использовании рабского труда (ст. 127.2 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в «Зоне права».
Юрист Андрей Сучков, представляющий интересы потерпевшего, уточнил, что подсудимый продолжил отрицать свою причастность к преступлениям. При вынесении приговора Гафиятов просил учесть наличие супруги и двух малолетних детей, так как «даже в Конституции РФ Путин сказал, что главное — семья».
О похищении и содержании на ферме житель села под городом Нурлат на юге Татарстана Идрис Садыков рассказывал прошлым летом. По его словам, вечером накануне Дня победы в 2019 году Гафиятов задержал его по подозрению в ограблении магазина и вместе с братом Ленаром увез на ферму к своему отцу, где заставлял работать.
По данным следствия, Садыкова избивали, а за отказ чистить туалет ошпарили руки кипятком. В случае побега полицейский угрожал Садыкову повесить на него преступление.
После того, как сестра потерпевшего обратилась в правоохранительные органы в связи с исчезновением брата, мужчину, три недели жившего в будке, отпустили.
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