Болгария ввела дополнительные ограничения из-за роста заразившихся коронавирусом 

Власти Болгарии с завтрашнего дня вводят новую серию ограничений для профилактики распространения коронавируса. Они будут действовать до начала рождественской недели (21 декабря), сообщает Болгарское национальное радио.

В рамках продленного режима чрезвычайной эпидемиологической ситуации будет приостановлено посещение занятий в школах и университетах, закроются детские сады. Все внеклассные мероприятия, мастер-классы и тренинги также придется отменить. Власти распорядились закрыть рестораны, кафе, фитнес-центры и казино. Кроме того, для иностранных туристов будет приостановлен въезд в страну; гражданам Болгарии тоже придется воздержаться от заграничных путешествий.

Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов заявил, что граждане не поддерживают меры против коронавируса. Болгарское национальное радио цитирует исследование агентства «Тренд», согласно которому 40% болгар считают, что коронавирус — биологическое оружие, созданное с целью сокращения населения Земли. 33% анкетированных пандемия кажется не опаснее сезонного гриппа, а 17% респондентов считают, что вируса не существует и что это обман всемирного масштаба.

Тем временем Болгария оказалась на третьем месте по смертности в Европе от коронавируса. В стране с начала пандемии COVID-19 выявили у 133 тысяч человек, почти 3,5 тысячи из них скончались в результате заражения.