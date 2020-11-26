В Индонезии по запросу России задержали соратника Тесака

В аэропорту Джакарты правоохранители задержали блогера, музыканта и бывшего активиста движения «Реструкт» Михаила Орешкина, который получил украинское гражданство в 2016 году. Запрос на его экстрадицию направило российское бюро Интерпола, рассказали «Интерфаксу» в министерстве иностранных дел Украины.

Мужчину задержали еще 6 ноября, сейчас он находится в главном управлении полиции Джакарты и ожидает подтверждения экстрадиционного запроса. По предварительным данным украинского посольства, этот запрос связан с возбужденным в России уголовным делом против Орешкина о нанесении телесных повреждений. Выдать Москве его могут потому, что он юридически не оформил выход из гражданства Российской Федерации.

«Посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством Национального центрального бюро Интерпола в Индонезии, проинформировал о случаях злоупотребления российской стороной инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям и подчеркнул необходимость непредвзятого рассмотрения дела», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Агенство УНИАН отмечает, что Михаил Орешников активно критиковал присоединение Крыма. До отъезда из России Орешников был членом националистической группировки «Реструкт», которую возглавлял Максим Марцинкевич (Тесак). Как пишет «Медуза», Орешкин создал ячейку огранизации в Чебоксарах и устраивал там акции «Оккупай-педофиляй».

В 2014 году после возбуждения уголовного дела о применении насилия в отношении полицейского он уехал из страны, получил политическое убежище в Украине и стал работать в пресс-службе батальона «Азов». Спустя два года Орешкин стал обладателем украинского паспорта. В последнее время занимался веб-разработкой и сочинял музыку, однако продолжал переписываться с Тесаком, которого в 2018 году отправили в колонию по делу о разбое и хулиганстве.

Самого Тесака два месяца назад нашли мертвым в камере в СИЗО в Челябинской области. Представители ФСИН утверждают, что мужчина мог совершить суицид, однако его родственники и соратники не верят в эту версию. По словам отца, у активиста были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Спустя месяц после гибели Тесака в подмосковном лесу нашли тело его соратника — Артема Костылева, который, по предварительной версии правоохранителей, совершил самоубийство.