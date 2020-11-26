Cуд в Ростове-на-Дону приговорил к 15 годам колонии строгого режима главу российской ячейки «Аум синрике»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил главу российской ячейки «Аум синрике» (запрещенной в России террористической организации) Михаила Устьянцева к 15 годам колонии строгого режима. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Устьянцева обвинили в создании террористического сообщества, организации деятельности террористической организации, создании объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5, ч. 1 ст. 239 УК). Обвинение требовало для него 18 лет колонии.

Устьянцева задержали в мае 2018 года. Следствие считает, что он организовывал распространение среди жителей российских населенных пунктов, в том числе Москвы и Петербурга, религиозной доктрины, «побуждающей рядовых адептов преподносить ему денежные средства, которые он передавал японским руководителям террористического сообщества "Аум Синрике", тем самым финансировал терроризм». Соучастников Устьянцева объявили в розыск.

Международное религиозное объединение «Аум синрике» стало известно после теракта в токийском метро в 1995 году. Члены секты распылили нервнопаралитическое вещество зарин на трех ветках, в результате чего погибли 13 человек, серьезные ранения получили 50 человек, а всего пострадали более шести тысяч человек. Основателя секты Секо Асахару и еще шестерых ее руководителей казнили в 2018 году.

Организация была внесена в реестр террористических организаций решением Верховного суда России в 2016 году.