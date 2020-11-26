Жителя Кемерова приговорили к условному сроку за хакерские атаки на сайты мордовского правительства

Ленинский районный суд города Кемерово назначил три года лишения свободы условно 29-летнему местному жителю за хакерские атаки в том числе на ресурсы правительства Мордовии. Об этом сообщило региональное управление ФСБ «Интерфаксу».

Мужчину признали виновным по двум статьям: об использовании программ для нейтрализации защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273 УК) и о неправомерном воздействии на критическую информационную структуру (КИИ) России (ч. 1 ст. 274 УК). ФСБ не называет имени подсудимого, однако 5 октября суд вынес приговор по тем же статьям Артему Белоусову, следует из его картотеки.

В ФСБ добавили, что к КИИ относятся автоматизированные системы управления, использующиеся в сфере промышленности, здравоохранении, энергетики, транспорта, связи. Мужчина взломал защиту и таким образом смог осуществить атаку.

Когда житель Кемерова взломал ресурсы правительства Мордовии, не уточняется. Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за другое преступление.