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№ 130 от 25 ноября 2020

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Жителя Кемерова приговорили к условному сроку за хакерские атаки на сайты мордовского правительства

Общество4

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Ленинский районный суд города Кемерово назначил три года лишения свободы условно 29-летнему местному жителю за хакерские атаки в том числе на ресурсы правительства Мордовии. Об этом сообщило региональное управление ФСБ «Интерфаксу».

Мужчину признали виновным по двум статьям: об использовании программ для нейтрализации защиты компьютерной информации (ч. 1 ст. 273 УК) и о неправомерном воздействии на критическую информационную структуру (КИИ) России (ч. 1 ст. 274 УК). ФСБ не называет имени подсудимого, однако 5 октября суд вынес приговор по тем же статьям Артему Белоусову, следует из его картотеки.

В ФСБ добавили, что к КИИ относятся автоматизированные системы управления, использующиеся в сфере промышленности, здравоохранении, энергетики, транспорта, связи. Мужчина взломал защиту и таким образом смог осуществить атаку.

Когда житель Кемерова взломал ресурсы правительства Мордовии, не уточняется. Ранее подсудимый уже привлекался к ответственности за другое преступление.

Теги:
приговор, сайт, интернет, хакеры, em

Верховный суд США запретил вводить ограничения в религиозных учреждениях из-за COVID. Решающим стал голос новой судьи Барретт

Общество263

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Верховный суд США запретил губернатору Нью-Йорка вводить коронавирусные ограничения в религиозных учреждениях. На постановление суда обратило внимание RTVI.

С требованием отменить ограничения выступили Римско-католической епархия Бруклина и две синагоги. В постановлении суда они требуют отменит указа губернатора Нью-Йорка, который ввел жесткие
ограничения на посещение религиозных учреждений в районах, входящих в «красные» и «оранжевые» зоны. В «красных» зонах, согласно указу, количество людей на службе не должно превышать 10, в «оранжевых» — 25.

Большинство судей признали, что нью-йоркские ограничения мешают свободе вероисповедания и нарушают Конституцию США.

«Правительство не вправе игнорировать Первую поправку [гарантирует, что Конгресс США не будет поддерживать какую-либо религию либо утверждать государственную религию — ред.] даже во время кризиса», — говорится в постановлении.

В защиту религиозных групп выступили пять членов Верховного суда, против проголосовали четыре судьи. Решающим стал голос нового члена Верховного суда Эми Кони Барретт — ее утвердили на должность судьи в октябре этого года. Барретт выдвинул действующий президент США Дональд Трамп.

Верховный суд рассматривал подобные дела и ранее. Тогда мнение судей также разделилось в пропорции 5/4, но в пользу продления ограничений. В пользу таких решений было мнение умершей осенью судьи Рут Бейдер Гинзбург, на место которой и номинировали Барретт.

Гинзбург — старейший член Верховного суда США, она скончалась в сентябре в возрасте 87 лет от осложнений, вызванных раком поджелудочной железы. Гинзбург боролась с дискриминацией и отстаивала права женщин.

48-летняя Эми Кони Барретт, уроженка Нового Орлеана, ранее занимала должность судьи апелляционного суда седьмого округа США. Барретт придерживается консервативных взглядов, в частности, она выступает против абортов. Ее кандидатуру поддерживали религиозные консерваторы, которые надеются на отмену решения Верховного суда США от 1973 года, разрешившего аборты по всей стране.

Теги:
коронавирус, ng, верховный суд, сша
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