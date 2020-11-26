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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Суд в Анкаре приговорил бывших военных к пожизненным срокам по делу о попытке госпереворота в 2016 году
Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению бывших военных по обвинению в организации госпереворота в Турции летом 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Многие бывшие военные получили от трех до 79 сроков с отягчающими обстоятельствами. К такому наказанию приговорили, в частности, бывшего бригадного генерала Кемаля Мутлум, который попытался захватить оперативный центр Вооруженных сил и экс-полковник Вейсель Кавак, который на тот момент занимал пост генсекретаря ВС.
В общей сложности приговоры были оглашены 475 обвиняемым. 365 из них находятся под стражей.
В ночь на 16 июля 2016 года группа военных попыталась совершить военный переворот в Турции, бунт подавили. РИА Новости отмечает, что тогда, без учета сторонников переворота, погибли 246 человек, больше двух тысяч пострадали.
Идеологом неудавшегося госпереворота называют проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Он обещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана.
Теги:суды, приговор, переворот в турции, em
В России за сутки выявили рекордные 25487 новых случаев заражения COVID
В России за сутки выявили 25487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 187 990.
В Москве за последний день выявили 6075 новых заболевших COVID-19 — это на 237 больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге выявили 3 669 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд с начала пандемии. В Московской области зарегистрировали 1022 новых случаев COVID-19 (также максимум за все время пандемии), в Нижегородской — 453, в Свердловской — 391.
За сутки от коронавируса умерли 524 человека, это максимум с начала пандемии.
Общее число жертв коронавируса составило 38 062 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. «В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста», — уверил Собянин, считая, что говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано и что система здравоохранения по-прежнему работает с большой нагрузкой.
Собянин добавил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».
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