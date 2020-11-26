Суд в Анкаре приговорил бывших военных к пожизненным срокам по делу о попытке госпереворота в 2016 году

Суд в Анкаре приговорил к пожизненному заключению бывших военных по обвинению в организации госпереворота в Турции летом 2016 года. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Многие бывшие военные получили от трех до 79 сроков с отягчающими обстоятельствами. К такому наказанию приговорили, в частности, бывшего бригадного генерала Кемаля Мутлум, который попытался захватить оперативный центр Вооруженных сил и экс-полковник Вейсель Кавак, который на тот момент занимал пост генсекретаря ВС.

В общей сложности приговоры были оглашены 475 обвиняемым. 365 из них находятся под стражей.

В ночь на 16 июля 2016 года группа военных попыталась совершить военный переворот в Турции, бунт подавили. РИА Новости отмечает, что тогда, без учета сторонников переворота, погибли 246 человек, больше двух тысяч пострадали.

Идеологом неудавшегося госпереворота называют проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Он обещал вернуться в Турцию в случае, если его вина будет доказана.