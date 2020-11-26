Facebook выплатил штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей из России

Компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы «за нарушение закона о персональных данных». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд вынес штраф Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян в феврале этого года. Социальные сети признали виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных. Если компании не перенесут данные российских пользователей на территорию страны, им может быть назначен еще один штраф.

В Роскомнадзоре заявляли, что Twitter и Facebook не предоставили сведений о том, что данные российских пользователей соцсетей расположены на серверах, физически находящихся в России.

В 2017 году Александр Жаров (тогда — глава Роскомнадзора) угрожал, что заблокирует Facebook, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных.

В сентябре 2015 года вступил в силу закон о персональных данных, обязывающий российские и зарубежные компании хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории страны. Контролировать соблюдение норм поручили Роскомнадзору. Ведомство создало специальный реестр, в который включает и исключает нарушителей закона по решению суда.