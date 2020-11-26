Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

премьера

Дорогие люди. У государства «нет денег» на их жизни. Документальный фильм «Новой»

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 130 от 25 ноября 2020

Читать номер

Facebook выплатил штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать данные пользователей из России

Общество6

6
 

Компания Facebook полностью выплатила штраф в 4 млн рублей, наложенный мировым судом Таганского района Москвы «за нарушение закона о персональных данных». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд вынес штраф Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян в феврале этого года. Социальные сети признали виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных. Если компании не перенесут данные российских пользователей на территорию страны, им может быть назначен еще один штраф.

В Роскомнадзоре заявляли, что Twitter и Facebook не предоставили сведений о том, что данные российских пользователей соцсетей расположены на серверах, физически находящихся в России.

В 2017 году Александр Жаров (тогда — глава Роскомнадзора) угрожал, что заблокирует Facebook, если компания не выполнит закон о локализации персональных данных. 

В сентябре 2015 года вступил в силу закон о персональных данных, обязывающий российские и зарубежные компании хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных на территории страны. Контролировать соблюдение норм поручили Роскомнадзору. Ведомство создало специальный реестр, в который включает и исключает нарушителей закона по решению суда.

Теги:
ng, facebook, роскомнадзор

В столице Нагорного Карабаха восстановили работу общественного транспорта

Общество72

72
 

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте восстановили работу общественного транспорта, сообщает Министерство обороны России.

В городе также наладили дорожное движение, водо- и электроснабжение. Люди продолжают возвращаться в свои дома. Минобороны России отмечало, что в Нагорный Карабах уже вернулись 11 тысяч беженцев.

«Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте», — сообщили в министерстве.

Всего в регион планируется перебросить 1 960 российских миротворцев, 380 единиц техники и 90 бронетранспортеров. Миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонними договоренностями между Россией, Азербайджаном и Арменией, о котором объявили ночью 10 ноября.

Согласно заявлению, Армения обязана вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша.

При этом накануне французский Сенат одобрил резолюцию, призывающую признать правительство страны статус Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Сенат за принятие документа, однако помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в разговоре с РИА Новости назвал резолюцию «обычным листком бумаги».

Теги:
россия, азербайджан, армения, миротворцы, нагорный карабах, em
Больше интересного в вашей ленте
"Обед - лишний!" В чем заключался метод Николы Теслы, который помог ему в 80 лет выглядеть на 40?
Вы будете видеть меньше такого
Из каких банков нужно срочно забирать вклады. Совет экономиста
Вы будете видеть меньше такого
Пока не стукнул «сорокет»: самые красивые молодые актрисы России
Вы будете видеть меньше такого
Видео: Мужчина освободил волчицу из капкана, спустя два года ее стая отплатила добром
Вы будете видеть меньше такого
Секрет плацкарта с колонной. Наконец, понял, почему его ругают и хвалят одинаково сильно
Вы будете видеть меньше такого
Что такое "домашний бесшовный Wi-Fi" и чем он лучше обычного
Вы будете видеть меньше такого
Двухэтажный сцеп для РЖД готов. Наверху станет комфортнее (первые фото)
Вы будете видеть меньше такого
Пельмени это любовь: в начинку кладу ингредиент, который усиливает их сочность и вкус в 1000 раз
Вы будете видеть меньше такого
Баня сгнила за 8 лет. Показываю последствия не правильной вентиляции
Вы будете видеть меньше такого
Новая Lada Vesta — 2021. Что о ней уже известно
Вы будете видеть меньше такого
Брат смеялся над сестрой, которая записывала расходы в тетрадку. А теперь просит ее взять кредит
Вы будете видеть меньше такого
10 смешных фраз, по которым понимаешь, что ты стареешь
Вы будете видеть меньше такого
Умер один из лучших футболистов XX века Диего Марадона
Вы будете видеть меньше такого
Дети Любови Полищук: как сложилась жизнь дочери и сына известной актрисы
Вы будете видеть меньше такого
Как платная дорога ЗСД изменила Канонерский остров в Петербурге? Фото брошенных домов и виды
Вы будете видеть меньше такого
«Исправь, пожалуйста, мое фото» — 8 смешных работ от мастера фотошопа, который прокачивает фото людей
Вы будете видеть меньше такого
Факты о Джоди Фостер: зашкаливающий IQ, в браке с женщиной, чем занимается
Вы будете видеть меньше такого
Попросил друга из США привезти мне сигареты: показываю, чего я так долго ждал
Вы будете видеть меньше такого
Тест: То, что ты увидишь определит здоров ли ты психически
Вы будете видеть меньше такого
Советы по прохождению игры Full Throttle Remastered.
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera