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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
В России за сутки выявили рекордные 25487 новых случаев заражения COVID
В России за сутки выявили 25487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 187 990.
В Москве за последний день выявили 6075 новых заболевших COVID-19 — это на 237 больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге выявили 3 669 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд с начала пандемии. В Московской области зарегистрировали 1022 новых случаев COVID-19 (также максимум за все время пандемии), в Нижегородской — 453, в Свердловской — 391.
За сутки от коронавируса умерли 524 человека, это максимум с начала пандемии.
Общее число жертв коронавируса составило 38 062 человека.
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. «В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста», — уверил Собянин, считая, что говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано и что система здравоохранения по-прежнему работает с большой нагрузкой.
Собянин добавил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».
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