В России за сутки выявили рекордные 25487 новых случаев заражения COVID

В России за сутки выявили 25487 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 187 990.

В Москве за последний день выявили 6075 новых заболевших COVID-19 — это на 237 больше, чем накануне. В Санкт-Петербурге выявили 3 669 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд с начала пандемии. В Московской области зарегистрировали 1022 новых случаев COVID-19 (также максимум за все время пандемии), в Нижегородской — 453, в Свердловской — 391.

За сутки от коронавируса умерли 524 человека, это максимум с начала пандемии.

Общее число жертв коронавируса составило 38 062 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. «В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста», — уверил Собянин, считая, что говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано и что система здравоохранения по-прежнему работает с большой нагрузкой.

Собянин добавил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».