В столице Нагорного Карабаха восстановили работу общественного транспорта

В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте восстановили работу общественного транспорта, сообщает Министерство обороны России.

В городе также наладили дорожное движение, водо- и электроснабжение. Люди продолжают возвращаться в свои дома. Минобороны России отмечало, что в Нагорный Карабах уже вернулись 11 тысяч беженцев.

«Инженерно-технические подразделения российского контингента миротворческих сил продолжают оказывать помощь местной администрации в расчистке дорог общего пользования и восстановлении объектов социальной инфраструктуры в городе Степанакерте», — сообщили в министерстве.

Всего в регион планируется перебросить 1 960 российских миротворцев, 380 единиц техники и 90 бронетранспортеров. Миротворцы находятся в Карабахе в соответствии с трехсторонними договоренностями между Россией, Азербайджаном и Арменией, о котором объявили ночью 10 ноября.

Согласно заявлению, Армения обязана вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Также Ереван должен передать под контроль Баку стратегически значимый город Шуша.

При этом накануне французский Сенат одобрил резолюцию, призывающую признать правительство страны статус Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил Сенат за принятие документа, однако помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в разговоре с РИА Новости назвал резолюцию «обычным листком бумаги».