Экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон умер в возрасте 86 лет

Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

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Действующий президент банка Дэвид Малпасс заявил, что в период работы Вулфенсона во главе организации Всемирный банк сосредоточился на проблеме сокращения бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией.

Вулфенсон «преобразовал Всемирный банк, увеличив децентрализацию, продвигая его в технологическом плане и сделав организацию более открытой и прозрачной», — заявил Малпасс.

Экс-президент банка скончался 25 ноября в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк), сообщает Washington Post со ссылкой заявление Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). Вулфенсон в последние годы имел ряд заболеваний и умер от пневмонии, не связанной с COVID-19, передает газета слова сына Адама.

Джеймс Вулфенсон родился в Австралии, получил образование в Гарварде и стал гражданином США в 1980 году. Он возглавлял Всемирный банк с 1995 по 2005 год. До прихода в банк Вулфенсон был инвестиционным банкиром и занимался вопросами развития и мировой экономики.