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№ 130 от 25 ноября 2020

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Экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон умер в возрасте 86 лет

Общество6

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Бывший президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на официальном сайте банка.

Фото: Всемирный банк

Действующий президент банка Дэвид Малпасс заявил, что в период работы Вулфенсона во главе организации Всемирный банк сосредоточился на проблеме сокращения бедности и удвоил усилия в борьбе с коррупцией. 

Вулфенсон «преобразовал Всемирный банк, увеличив децентрализацию, продвигая его в технологическом плане и сделав организацию более открытой и прозрачной», — заявил Малпасс.

Экс-президент банка скончался 25 ноября в своем доме в районе Манхэттен (Нью-Йорк), сообщает Washington Post со ссылкой заявление Института перспективных исследований в Принстоне (штат Нью-Джерси). Вулфенсон в последние годы имел ряд заболеваний и умер от пневмонии, не связанной с COVID-19, передает газета слова сына Адама.

Джеймс Вулфенсон родился в Австралии, получил образование в Гарварде и стал гражданином США в 1980 году. Он возглавлял Всемирный банк с 1995 по 2005 год. До прихода в банк Вулфенсон был инвестиционным банкиром и занимался вопросами развития и мировой экономики.

Теги:
смерть, ng, всемирный банк

Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве до 15 января

Общество279

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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра, где опубликован указ властей Москвы.

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют оставаться дома. Предприятия и организации, как сообщается в указе, должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Также власти заявили, что закроют городские досуговые учреждения для детей.

«В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста», уверяет Собянин, считая, что говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано — «система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой».

Мэр Москвы заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но и «отмена действующих мер будет  преждевременным и опрометчивым решением».

Срок действия ограничений истекал 29 ноября. В последний раз, когда Собянин продлевал введенные меры, мэр назвал ситуацию с коронавирусом в столице «неустойчивой» и отметил, что «никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима».

Теги:
собянин, москва, COVID-19, коронавирус
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