Собянин продлил коронавирусные ограничения в Москве до 15 января

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года меры, направленные против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра, где опубликован указ властей Москвы.

Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуют оставаться дома. Предприятия и организации, как сообщается в указе, должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Также власти заявили, что закроют городские досуговые учреждения для детей.

«В октябре темпы роста госпитализаций и пневмоний были намного выше. Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста», уверяет Собянин, считая, что говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока еще рано — «система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой».

Мэр Москвы заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения нет, но и «отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением».

Срок действия ограничений истекал 29 ноября. В последний раз, когда Собянин продлевал введенные меры, мэр назвал ситуацию с коронавирусом в столице «неустойчивой» и отметил, что «никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима».