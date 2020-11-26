В Приморье мост на остров Русский из-за обледенения останется закрытым до 30 ноября

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке останется закрытым до 30 ноября. Об этом сообщает региональное правительство. На остров можно попасть на пароме.

Движение по мосту до сих пор закрыто из-за обледенения вантов. Согласно информации на сайте правительства, не хватает профессиональных альпинистов, которые умеют работать на большой высоте с таким аномальным обледенением.

«Остров Русский — это часть города, здесь расположены важные социальные объекты, университет, медицинский центр. Поэтому сообщение по мосту нужно восстановить как можно быстрее», — заявил глава региона Олег Кожемяко.

Движение по мосту закрыли еще 21 ноября. Наледь и сосульки падали на проезжую часть, что сделало пребывание людей на мосту небезопасным. Для транспортного сообщения между островом, где живут около пяти тысяч человек и учатся 21 тысяча студентов Дальневосточного федерального университета, и Владивостоком, где находятся основные объекты городской инфраструктуры, открыли паромное сообщение.

Накануне Приморскому краю выделили около 700 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного шторма. Сами власти, по последним данным, оценили предварительный ущерб от стихии в 266 млн рублей.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.