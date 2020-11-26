В Барнауле пациентов с COVID-19 разместили в аварийном здании из-за нехватки мест в других медучреждениях

В Барнауле пациенты ковидного госпиталя на базе городской больницы №3 пожаловались на условия в палатах. Минздрав объяснил их размещение в аварийном здании нехваткой мест в других учреждениях, пишет издание «Сибирь.Реалии».

В соцсетях появилось видео из госпиталя. На нем видно, в частности, что со стен в здании отваливается штукатурка. До пандемии из-за плохого состояния здание не эксплуатировалось.

В министерстве пообещали, что после выписки всех пациентов строение в аварийном состоянии использоваться не будет. «В дальнейшем здание не будет эксплуатироваться, так как проведенный специалистами анализ технического состояния говорит о нецелесообразности проведения капитального ремонта», — уточнили в минздраве корреспонденту «Сибирь. Реалии».

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов накануне отметил, что в регионе удалось нарастить коечный фонд на фоне пандемии коронавируса почти до шести тысяч единиц. По словам главы регионального минздрава, свыше 10% от него остается свободным.

Оперштаб Алтайского края сообщил, что за последние сутки в регионе выявили 224 новых случаев заражения COVID-19, умерли от коронавируса 12 человек. За все время пандемии инфекцией заразились 25 225 человек, скончались от нее 1 062 человека.