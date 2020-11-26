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№ 130 от 25 ноября 2020

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Ректора университета в Якутии, депутата местного парламента от «Единой России» задержали по делу о несуществующих студентах

Общество7

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Ректора Арктического государственного агротехнологического университета, депутата парламента Якутии от «Единой России» задержали по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочий. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

По версии ведомства, университет с 2016 года

незаконно получил 250 млн рублей из федерального бюджета на обучение 136 «несуществующих студентов на бюджетной основе по различным специальностям».

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели, которые предстоит выяснить», — говорится в сообщении.

Следственное подразделение МВД возбудило уголовное дело по  ч.4 ст.159 УК — мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Следственный комитет республики в отношении ректора, «являющегося депутатом», возбудил уголовное дело по ч.3 ст.285 УК — злоупотребление должностными полномочиями.

В сообщении прокуратуры фамилия ректора не приводится, но с 2016 года, согласно информации на сайте вуза, должность ректора занимает Иван Слепцов. На сайте партии «Единая Россия» он фигурирует в разделе «лица партии»; он является членом президиума регионального отделения партии.

В исполкоме «Единой России»  местному изданию «Новости Якутии» заявили, что вопрос о приостановлении членства Слепцова в партии «будет рассмотрен на ближайшем президиуме регионального политического совета партии».

Теги:
ng, задержания, вузы, ректор, единая россия, якутия
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