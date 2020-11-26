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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 26 ноября. Коротко
Общество588
«Новая газета»редакция
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- Президент США Дональд Трамп помиловал своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. Последний занимал должность в течение трех недель в январе–феврале 2017 года. По официальной версии, Флинн ушел в отставку из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с экс-послом России в США Сергеем Кисляком. Впоследствиии экс-помощник Трампа по нацбезопасности стал фигурантом расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.
- Власти Германии продлили карантин до 20 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что они исходят и из возможного дальнейшего продления мер по борьбе с COVID-19 — до января. Она отметила, что ограничения остановили очень быстрый прирост заразившихся COVID-19, но число фиксируемых новых случаев по стране по-прежнему велико.
- В Приморье движение транспорта по мосту, который соединяет остров Русский с материком, будет закрыто до 30 ноября. При необходимости жители могут добраться до Владивостока на пароме. Из-за прошедшего на прошлой неделе снежного циклона в регионе более 180 тысяч человек остались без электричества, а свыше 220 тысяч — без водоснабжения. Местами подача света и воды восстановлена, работы продолжаются.
- Аналитическая компания BusinesStat заявила, что в России впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Эксперты объяснили это тем, что люди стараются покупать более сытные продукты в связи со снижением доходов.
- «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Счет в ходе встречи так и не был открыт. У российского клуба пока остаются шансы на выход в плэй-офф турнира.
- В Москве за сутки от коронавируса скончались 73 пациента. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8 603.
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