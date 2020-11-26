В Германии продлили введенный из-за COVID-19 карантин

Карантин, который ввели в Германии из-за распространения коронавирусной инфекции, продлят до 20 декабря. Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель, трансляция переговоров с федеральными землям велась на сайте правительства.

«Меры продолжат действовать до 20 декабря.

Мы исходим из того, что ограничения будут действовать до начала января», — заявила Меркель.

Она заявила, что ограничения остановили стремительный рост числа заражений, но оно еше «все еще слишком велико» и «довольствоваться этим результатом нельзя».

Меркель сообщила, что с 23 декабря по 1 января — в Рождество и Новый год — правила временно смягчат: жителям разрешат встречи с максимум десятью людьми (а не пятью, как сейчас), независимо из скольких они семей (сейчас это число ограничено двумя домохозяйствам).

Власти заявили, что ужесточат правила посещения торговых точек — на каждые 10 кв. м можно пускать только одного посетителя, — а в регионах с напряженной ситуацией для школьников с восьмого класса введут обучение в несколько смен.

Продолжат действовать и введенные 2 ноября ограничения: в Германии закрыты предприятия общепита, фитнес-клубы, тату-салоны, косметические салоны, бассейны, театры, кинотеатры, концертные залы. Однако школы, детсады и торговые центры работают.

По данным Института Роберта Коха, 25 ноября в Германии зарегистрировали максимальное число смертей от COVID-19 за сутки — 410. За все время пандемии в Германии умер 14 771 человек. Также за сутки в стране выявили 18 633 новых случаев заражения коронавирусом, общее число всех зараженных за пандемию составило 961 320.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что действующие в стране из-за пандемии коронавируса ограничения начнут смягчать с 28 ноября до 20 января. Жителям разрешили гулять и заниматься спортом в пределах 20 километров от дома в течение трех часов в день. Малые предприятия и храмы возобновят свою работу. С 15 декабря вновь откроются театры, кинотеатры и музеи. Обязательную самоизоляцию для граждан снимут, но с 21:00 до 7:00 будет действовать комендантский час.