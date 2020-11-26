Дональд Трамп объявил о помиловании экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что он помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом он написал в своем твиттере.

«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — заявил Трамп.

Флинн занимал должность советника Трампа по нацбезопасности на протяжении трех недель в январе–феврале 2017 года. Он покинул должность с формулировкой «об утрате доверия». По официальной версии, Флинн ушел в отставку из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.

В США вели расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Флинн — один из основных фигурантов расследования. Он отрицал дезинформацию и разговоры с российским послом, но потом признал вину и пошел на сделку со следствием. В декабре того же года ему было предъявлено официальное обвинение.

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Впоследствии Флинн сменил адвокатов и отказался признавать вину, утверждая, что прежние защитники вынудили его оговорить себя. Министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но дело формально не было закрыто.

Еще одним фигурантом дела был экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Также были допрошены ряд чиновников администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.

24 марта прошлого года специальный прокурор Роберт Мюллер, который вел расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, заявил, что не нашел сговора между Трампом и российскими властями.