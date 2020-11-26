Материалы
Рубрики
Темы
- Антология хабаровского протеста10 материалов
- Важные тексты недели4 материала
- Гонка вакцин от COVID: кто спасет мир? И когда?11 материалов
Свежий выпуск
№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Дональд Трамп объявил о помиловании экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна
Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что он помиловал своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна. Об этом он написал в своем твиттере.
«Для меня большая честь сообщить, что генерал Майкл Флинн получил полное помилование. Поздравляю генерала Флинна и его прекрасную семью, я знаю, что у вас теперь будет поистине фантастический День благодарения», — заявил Трамп.
Флинн занимал должность советника Трампа по нацбезопасности на протяжении трех недель в январе–феврале 2017 года. Он покинул должность с формулировкой «об утрате доверия». По официальной версии, Флинн ушел в отставку из-за того, что он не в полной мере проинформировал вице-президента Майка Пенса о своих контактах с бывшим послом России в США Сергеем Кисляком.
В США вели расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Флинн — один из основных фигурантов расследования. Он отрицал дезинформацию и разговоры с российским послом, но потом признал вину и пошел на сделку со следствием. В декабре того же года ему было предъявлено официальное обвинение.
Впоследствии Флинн сменил адвокатов и отказался признавать вину, утверждая, что прежние защитники вынудили его оговорить себя. Министерство юстиции США сняло с Флинна обвинения в даче ложных показаний ФБР, но дело формально не было закрыто.
Еще одним фигурантом дела был экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Также были допрошены ряд чиновников администрации Трампа, в том числе его зять и советник Джаред Кушнер.
24 марта прошлого года специальный прокурор Роберт Мюллер, который вел расследовании о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, заявил, что не нашел сговора между Трампом и российскими властями.