Правительство Германии заявило о следах «Новичка» на нескольких вещах Навального

Кроме бутылки с водой, в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального есть и другие предметы со следами вещества из группы «Новичок». Об этом говорится в ответе немецкого правительства на запрос парламентской фракции «Альтернатива для Германии».

В кабмине ФРГ отметили, что точный состав яда не разглашается из-за «высокого риска распространения». Также в ответе говорится, что правительство не знает, где находилась предположительно зараженная бутылка при транспортировке Навального из Омска в Берлин. Правительство отметило, что в команду по перевозке политика входил врач, который специализируется на транспортировке тяжелобольных пациентов.

При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш уточнила «Медиазоне», что немецкие власти не сообщали им о других предметах со следами яда.

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел из Томска в Москву. Пилоты посадили самолет в Омске, где Навального госпитализировали в больницу скорой помощи. Он впал в кому. После долгих переговоров родственникам разрешили перевезти оппозиционера на лечение в Германию. Вскоре независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия.

В России уголовного дела об отравлении Навального не возбудили. Генпрокуратура заявляла, что «в результате экспертных исследований, проведенных на территории РФ, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено».