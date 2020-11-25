Исследование: Россия попала в список стран, из которых чаще всего атакуют хакеры

Китай, Иран, Северная Корея и Россия оказались в списке стран, из которых чаще всего производятся хакерские атаки. Об этом говорится в отчете компании Group-IB.

По данным специалистов, в Китае сосредоточено 23 группы, в Иране — восемь, в Северной Корее и России — по четыре, в Индии — три, в Пакистане и Секторе Газа — по две группы. Замыкают этот антирейтинг Вьетнам, Турция и Южная Корея, в которых по одной группе.

Эксперты отмечают, что команды атакающих активно пополняются инструментами для атак на физически изолированные сети. Так, в этом году инциденты произошли на ядерных объектах Ирана и Индии.

Еще одной резонансной атакой стала попытка диверсии в Израиле, где целью стали системы водоснабжения, в них хакеры пытались изменить уровень содержания хлора. «Успех этой атаки мог привести к серьезной нехватке воды и потерям среди гражданского населения», — отметили в Group-IB.

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Ранее исследовательский центр GReAT «Лаборатории Касперского» назвал основные киберугрозы, которые могут грозить миру в 2021 году. Среди них оказались уязвимости в технологии 5G и использование преступниками в своих целях темы пандемии COVID-19.

Елизавета Минаева