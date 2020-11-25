Сенат Франции проголосовал за принятие резолюции о признании Нагорного Карабаха. «За» высказались 305 сенаторов из 348.

Главным инициатором принятия документа стал Брюно Ретайо, лидер оппозиционной правой фракции «Республиканцы». Инициативу поддержали председатели фракции центристов (UDI-Union centriste), а также три левых силы – Соцпартия, коммунисты и «экологи».

«Почти двадцать лет назад Франция первой из всех стран мира признала геноцид армян. И мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, осуждающую действия Эрдогана, требующую проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, и главное – признания Нагорного Карабаха», — заявлял Ретайо на минувшей неделе, анонсируя внесение документа на повестку для Сената.

Резолюция — чрезвычайно жесткая по отношению к Турции и Азербайджану – не имеет законодательной силы, а также не была формально поддержана представителями макроновской фракции в Сенате, однако в целом соответствует, по данным источника «Новой», «настроениям, которые царят в Елисейском дворце». Кроме того, голоса макроновских сенаторов не имели большого значения в вопросе принятия резолюции – у президентской фракции «Объединения демократов, прогрессивных и независимых» всего 23 мандата в верхней палате.

Как следует из документа, Сенат Франции:

«осуждает военную агрессию Азербайджана», проведенную при Турции и иностранных наемников и требует «немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года»;

предлагает правительству «в рамках Минской группы» отстаивать «развертывания под ее эгидой международных миротворческих сил в регионе;

предлагает правительству «призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе» и «применения оружия, запрещенного международным правом»;

призывает правительство сделать все возможное для того, чтобы в рамках Минской группы «без промедления возобновить переговоры» о долгосрочном урегулировании конфликта, «которое обеспечило бы восстановление границ, определенных в 1994 году, безопасность армянского населения и право на возвращение перемещенных лиц, а также сохранение культурного и религиозного наследия Армении»;

призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к правительству Франции «рассмотреть со своими европейскими партнерами самые решительные ответные меры» в ответ на действия Турции (об этом в последние месяцы неоднократно говорил и Макрон – ред.) и оказывать «массированную гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха» (помощь уже оказывается, первый самолет вылетел из Франции в минувшее воскресенье, МИД объявил масштабный гуманитарный план для «армянского населения Нагорного Карабаха»).

В резолюции говорится о том, что она принята с учетом следующих обстоятельств: