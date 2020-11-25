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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Сенат Франции проголосовал за принятие резолюции о признании Нагорного Карабаха
Наталья ДаниловаЮрий Сафронов«Новая газета»
Сенат Франции проголосовал за принятие резолюции о признании Нагорного Карабаха. «За» высказались 305 сенаторов из 348.
Главным инициатором принятия документа стал Брюно Ретайо, лидер оппозиционной правой фракции «Республиканцы». Инициативу поддержали председатели фракции центристов (UDI-Union centriste), а также три левых силы – Соцпартия, коммунисты и «экологи».
«Почти двадцать лет назад Франция первой из всех стран мира признала геноцид армян. И мы будем первыми, кто 25 ноября проголосует за резолюцию, осуждающую действия Эрдогана, требующую проведения международного расследования в отношении военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе, и главное – признания Нагорного Карабаха», — заявлял Ретайо на минувшей неделе, анонсируя внесение документа на повестку для Сената.
Резолюция — чрезвычайно жесткая по отношению к Турции и Азербайджану – не имеет законодательной силы, а также не была формально поддержана представителями макроновской фракции в Сенате, однако в целом соответствует, по данным источника «Новой», «настроениям, которые царят в Елисейском дворце». Кроме того, голоса макроновских сенаторов не имели большого значения в вопросе принятия резолюции – у президентской фракции «Объединения демократов, прогрессивных и независимых» всего 23 мандата в верхней палате.
Как следует из документа, Сенат Франции:
- «осуждает военную агрессию Азербайджана», проведенную при Турции и иностранных наемников и требует «немедленного вывода азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, захваченных в результате военных операций, проведенных в Нагорно-Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года»;
- предлагает правительству «в рамках Минской группы» отстаивать «развертывания под ее эгидой международных миротворческих сил в регионе;
- предлагает правительству «призвать к проведению международного расследования военных преступлений, совершенных в Нагорном Карабахе» и «применения оружия, запрещенного международным правом»;
- призывает правительство сделать все возможное для того, чтобы в рамках Минской группы «без промедления возобновить переговоры» о долгосрочном урегулировании конфликта, «которое обеспечило бы восстановление границ, определенных в 1994 году, безопасность армянского населения и право на возвращение перемещенных лиц, а также сохранение культурного и религиозного наследия Армении»;
- призывает правительство признать Нагорно-Карабахскую Республику.
Кроме того, в резолюции содержится призыв к правительству Франции «рассмотреть со своими европейскими партнерами самые решительные ответные меры» в ответ на действия Турции (об этом в последние месяцы неоднократно говорил и Макрон – ред.) и оказывать «массированную гуманитарную помощь населению Нагорного Карабаха» (помощь уже оказывается, первый самолет вылетел из Франции в минувшее воскресенье, МИД объявил масштабный гуманитарный план для «армянского населения Нагорного Карабаха»).
В резолюции говорится о том, что она принята с учетом следующих обстоятельств:
- Эрдоган «в последние годы множит случаи провокаций и запугиваний» в адрес Франции и Европы;
- «экспансионистская политика» Турции — «основной фактор дестабилизации в восточном Средиземноморье, на Ближнем и Среднем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе», что является угрозой «для Франции и Европы»; военная поддержка, которую Турция, в том числе, с помощью «наемников, которые служили в джихадистских группировках в Сирии», оказала Азербайджану «лежит в основе агрессии, начавшейся 27 сентября 2020 года против населения Нагорного Карабаха»;
- армянскому населению Нагорного Карабаха «невозможно свободно жить в Азербайджане» — в том числе с учетом того, что оно ранее «неоднократно подвергалось организованной резне», а также, что сегодня «безопасность и свобода армянского населения Нагорного Карабаха не гарантированы Республикой Азербайджан»;
- Азербайджан, «прибегнув к военному решению» в сентябре 2020 года, «надолго отодвинул» перспективу мирного урегулирования в Нагорном Карабахе, ради которого Франция с 1994 года много сделала, наряду с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ.