Умер футболист Диего Марадона

В возрасте 60 лет скончался аргентинский футболист Диего Марадона, пишут ESPN Argentina и Clarin. Причиной смерти футболиста стала остановка сердца.

Марадона родился 30 октября 1960 года в провинции Буэнос-Айрес. Будущий футболист начал тренироваться в детской команде клуба «Архентинос Хуниорс» в 10 лет, и сразу же выделялся своей игрой среди сверстников. В основном составе «Архентинос Хуниорс» Марадона дебютировал в 15 лет. В следующем году игрока первый раз вызвали в национальную сборную.

Всего в составе сборной Аргентины он провел 91 матч и забил 34 гола. На чемпионате мира 1986 года, который выиграла Аргентина, Марадона стал лучшим игроком турнира.

Кроме того, Марадона известен выступлениямм за «Барселону» (1982 – 1984) и «Наполи» (1984 – 1991), в составе которого футблист дважды выиграл чемпионат Италии. После завершения карьеры футболиста Марадона был тренером сборной Аргентины и таких футбольных клубов, как мексиканский «Дорадосе», эмиратские «Аль-Васле» и «Аль-Фуджайре», а также аргентинский«Химнасия».