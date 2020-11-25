Суд в Нидерландах отказал защите в рассмотрении альтернативных версий крушения MH17 над Донбассом

Окружной суд Гааги отклонил ходатайства защиты о расследовании альтернативных версий крушения малазийского Boeing 777, выполнявшей рейс MH17, на востоке Украины в 2014 году. Об этом пишет «Интерфакс».

Суд планирует концентрироваться на версии, изложенной судебными следователями. «Перед стороной защиты не стоит задача доказать правильность альтернативных сценариев произошедшего», — заявил один из судей.

В суде подчеркнули, что получили много запросов от защиты на дополнительные расследование. Там отметили, что чем позже подается ходатайство, тем более строги его критерии для рассмотрения судом. «Некоторые запросы можно было бы подать раньше», — сказал судья, отметив, что «суд должен добиться того, чтобы рассмотрение дела проводилось без затягивания времени».

Единственный обвиняемый, согласившийся изложить суду свою точку зрения — россиянин Олег Пулатов. Он подтвердил, что на перехваченных разговорах действительно его голос, однако прослушиваемый телефон использовался для запутывания противника, и именно поэтому там шла речь о зенитно-ракетной установке «Бук».

Помимо Пулатова, по делу обвиняются еще три человека — Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский (по кличке Хмурый) и Леонид Харченко (по кличке Крот). Обвинения им предъявили в феврале.

Пассажирский самолет Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН17 сбили над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате погибли все находившиеся на борту 298 человек. Объединенная следственная группа считает, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», прибывшим в Донбасс из России. Москва же неоднократно отрицала причастность к катастрофе.