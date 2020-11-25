Фигурантов дела «Сети» этапировали в колонии без независимого общественного контроля

Практически во всех местах нахождения фигурантов дела «Сети» (запрещенной в России террористической организации) нет независимого общественного контроля мест принудительного содержания. На это обратила внимание бывшая участница Общественной наблюдательной комиссии Яна Теплицкая.

Из информации из открытых источников, которую собрала Теплицкая, следует, что Арман Сагынбаев находится в Лечебном исправительном учреждение №4 в Самаре, Илью Шакурского отправили в мордовскую колонию, Андрея Чернова — в Удмуртию через Саратов, Максима Иванкина — в Чувашию. Ни в одном из этих мест нет членов ОНК, отметила Теплицкая.

«Понятно, что это все оценочное суждение», — прокомментировала она, добавив, что никогда не слышала о членах ОНК в этих регионах. Теплицкая также добавила, что «во всех регионах сформированы Общественные наблюдательные комиссии, просто везде они по-разному работают».

Также известно, что Михаил Кульков находится в СИЗО-1 Йошкар-Олы. Оттуда 28 ноября его собираются перевести в ИК-6 в Марий-Эл, где могут быть члены ОНК из организации «Человек и закон». Василия Куксова увезли в Нижегородскую область, где, как написала Теплицкая, «хорошие традиции общественного контроля», и есть как минимум один человек из ОНК — глава «Комитета против пыток».

Дмитрия Пчелинцева, осужденного на 18 лет колонии строго режима, также этапировали из следственного изолятора на территории исправительной колонии № 4 в Пензе в Кировскую область.

Ранее адвокаты и родственники фигурантов рассказывали, что сотрудники Федеральной службы безопасности заставляли Армана Сагынбаева и Максима Иванкина раскрыть несуществующую террористическую ячейку. Иванкину тогда, по словам его адвоката Константина Карташова, рассказали, что его отправят отбывать наказание в Чувашию и предупредили, что «можно хорошо сидеть или как повезет». Сагынбаев также рассказал своей матери, что ему предлагали помочь со здоровьем, если он даст показания на некую «московскую ячейку».