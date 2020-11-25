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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Суд в Петербурге арестовал мужчину, захватившего в заложники детей
Колпинский районный суд Петербурга арестовал до 23 января 2021 года Дениса Бельтюкова, взявшего накануне в заложники шестерых детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Бельтюкову вменяется статья о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК). Следователь на заседании заявил, что он полностью признал вину. Однако сам Бельтюков сказал, что с позицией следователя не согласен, он никого не удерживал. По его словам, дети просто находились дома.
«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — сказал Бельтюков, добавив, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло. Он просил назначить ему домашний арест.
Вчера житель Колпино взял в заложники шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет и угрожал их убить, в сообщении пресс-службы сказано, что он был в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали спецназ и полиция. Впоследствии Бельтюков сдался, по данным СМИ, детей отправили в больницу.
Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу
«Новая газета»редакция
Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.
На прошлой неделе член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли патологические изменения в одном легком, что свидетельствует о заболевании. Для определения его причин экс-главе Хабаровского края необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.
Фургал с июля находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР.
Жители Хабаровска с момента ареста экс-главы Хабаровского края проводят протесты в его поддержку. Они также выступили против назначения Дегтярева на пост губернатора.