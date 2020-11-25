Суд в Петербурге арестовал мужчину, захватившего в заложники детей

Колпинский районный суд Петербурга арестовал до 23 января 2021 года Дениса Бельтюкова, взявшего накануне в заложники шестерых детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Бельтюкову вменяется статья о незаконном лишении свободы (ст. 127 УК). Следователь на заседании заявил, что он полностью признал вину. Однако сам Бельтюков сказал, что с позицией следователя не согласен, он никого не удерживал. По его словам, дети просто находились дома.

«Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем», — сказал Бельтюков, добавив, что очень хочет пройти лечение и понять, что произошло. Он просил назначить ему домашний арест.

Вчера житель Колпино взял в заложники шестерых детей в возрасте от 3 до 15 лет и угрожал их убить, в сообщении пресс-службы сказано, что он был в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали спецназ и полиция. Впоследствии Бельтюков сдался, по данным СМИ, детей отправили в больницу.