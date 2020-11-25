В Беларуси задержали бывшего следователя СК, основавшего проект ByChange для помощи уволенным за убеждения

В Минске силовики задержали бывшего следователя Следственного комитета, который работал над проектом ByChange — сервисом помощи людям, уволенным из-за своих убеждений. Об этом «Медиазоне» рассказал адвокат, представляющий интересы Юшкевича.

«Еврорадио» также сообщило, что вечером 24 ноября в квартире у Юшкевича прошел обыск, после чего силовики увезли его. При этом в утренних списках людей, находящихся в изоляторе временного содержания на Окрестина, бывшего следователя нет. Его родственники и адвокат выясняют его местонахождение и правовой статус. Кроме того, «Еврорадио» отметило, что у Юшкевича заблокировали аккаунты в твиттере и телеграме, где он высказывался о ситуации в стране.

Юшкевич ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску в 2017 году. После ухода из СК он работал разработчиком, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».