Россия запросила у Польши информацию о разговоре Качиньских перед крушением самолета под Смоленском в 2010 году

Генеральная прокуратура России запросила у Министерства юстиции Польши стенограмму и запись возможного разговора погибшего президента страны Леха Качиньского с братом Ярославом перед крушением самолета Ту-154 под Смоленском. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным журналистов одного из местных изданий, погибший президент Польши и его брат Ярослав Качиньский говорили по спутниковой связи во время полета незадолго до крушения самолета. В ходе данного разговора, запись которого включена в материалы польского уголовного дела, затрагивался один из аспектов осуществления полета», — уточнили в ведомстве.

Генпрокуратура заявила, эту информацию должны оценить российские следственные органы. При этом она отметила, что у российская сторона не сомневается в причинах катастрофы, и напомнила, что собранные данные «свидетельствовали об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости».

В начале ноября бывший польский судья Войчех Лончевский, возобновлявший расследование авиакатастрофы, сказал изданию «Газета выборча», что видел приобщенную к материалам дела стенограмму разговора Качиньских. Детали он не раскрыл, так как материалы находятся под грифом «совершенно секретно».

Самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 года. Тогда погибли все 96 пассажиров, включая Леха Качиньского, его супругу Марию, а также почти все высшее военное командование, депутатовСейма, политиков, общественных и религиозных деятелей. Они летели на траурные мероприятия в Катыни, где в 1940 году расстреляли более 21 тысячи граждан Польши.

Межгосударственный авиационный комитет заявлял, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром и недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа. Однако в июле 2020 года польская комиссия по повторному расследованию крушения самолета заявляла, что трагедия произошла в результате двух взрывов. В сентябре Польша решила арестовать российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленска в день крушения. При этом российский СК считает версию о взырвах необоснованной.