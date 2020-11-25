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№ 130 от 25 ноября 2020

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Полицейского в Чите задержали по делу об избиении задержанного до смерти

Общество5

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Сотрудника отдела полиции «Железнодорожный» в Чите задержали по делу о превышении полномочия с применением насилия и причинением тяжких последствий (п. а, в» ч. 3 ст. 286 УК). Об этом сообщает СК по Забайкалью.

По данным следствия, помощник дежурного отдела полиции превысил должностные полномочия и применил насилие по отношению к 42-летнему задержанному, доставленному в нетрезвом состоянии в отдел по сообщению о нарушении общественного порядка. Мужчина впоследствии скончался от черепно-мозговой травмы, которую, как предполагает СК, мог получить во время падения. 

Следствие считает, что полицейский применил насилие к задержанному «без законных на то оснований».

В ходе расследования дела СК изъял записи камер видеонаблюдения. Сотрудники ведомства продолжают допрашивать руководство отдела полиции и его сотрудников. 

Пока подозреваемого полицейского задержали на 48 часов, сейчас решается вопрос о его аресте. Следствие планирует предъявить задержанному обвинение в ближайшее время. 

Елизавета Минаева

Теги:
em, забайкалье, полиция

«Сказали, что завезут в гестапо или в лес»: «Медиазона» рассказала подробности задержания белорусского анархиста Дедка

Общество321

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Силовики при задержании избили белорусского анархиста Николая Дедка и угрожали ему. Подробности произошедшего рассказал «Медиазоне» источник. 

По словам собеседника издания, Дедок рассказал, что силовики пришли к его съемную квартиру в поселке Сосновый около 23:00 11 ноября. Туда ворвались семь человек из СОБРа и ОМОНа, разбив окно. «Сразу [его] начали бить, чтобы дал пароль от входа в систему, потом начали душить подушкой. Когда [он] стал задыхаться, дал пароль. Потом [его] долго били, пока не вспомнил пароль от телеграма», — рассказал источник «Медиазоны»

После этого, по его словам, Дедок некоторое время лежал на полу. Силовики не разрешали ему поднять голову, они ходили по квартире. Затем в квартире Дедка в присутствии понятых и свидетелей прошел обыск. 

 «Во время обыска из ниши с инструментами достали три бутылки, которых [в квартире] не было, от них был очень сильный запах бензина. Но бутылки были завернуты в полотенце, которое он использовал на кухне», — передал слова Дедка источник «Медиазоны». 

Как рассказал собеседник издания, после этого силовики сказали Дедку, что сейчас будут записывать видео. Анархиста затолкали в кладовку и пустили туда слезоточивый газ, а «затем вывели на улицу и перцовым газом залили в лицо, прямо в глаза». Ему не дали умыться, пока не было записано видео.

«Все время угрожали изнасиловать, помочиться на него, сказали, что завезут в гестапо или в лес», — продолжил рассказ источник. Около 00:30 анархиста отвезли в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) в Минске. Блогер сообщил источнику, что там он четыре часа лежал лицом в пол.

«Требовали пароль от VeraCrypt, от жесткого диска, требовали сказать, кто админы каналов, особенно [анархистских] "Прамень" и АЧК. Когда молчал, били дубинками по спине и ногами», — приводит источник рассказ Дедка. Анархисту угрожали изнасилованием дубинкой, его били по рукам, по пяткам — электрошокером, а когда он поднимал голову, на нее силовики наступали ногой.

«Брали бутылки, которые якобы нашли в квартире, и засовывали горлышко в рот, заставляли на них плевать, потом растирали. Дали подписать какие-то бумаги», — рассказал собеседник «Медиазоны». После этого силовики потребовали, чтобы Дедок снова произнес на камеру написанный ими текст, и угрожали избиением, если он этого не сделает. 

Источник отметил, что Дедок не знает, кто над ним издевался — люди не представлялись и были в масках. Они «пообещали», что анархисту дадут «семь-девять лет», а если что-то расскажет «о них», то «на зоне его загонят в "петушатню" и убьют». Около пяти утра 12 ноября Дедка привезли в минский ИВС на улице Окрестина. Сейчас он находится в СИЗО №1.

МВД Беларуси 12 ноября опубликовало видео и рассказало свою версию задержания Дедка. Там утверждали, что анархист несколько лет был администратором телеграм-канал «Мiкоlа», «где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций «прямого» действия». На записи Дедок рассказал, что также администрировал каналы «Прамень» и «Дедок», на его были лице видны следы побоев. МВД утверждало, что он сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Теги:
силовики, анархисты, беларусь, em
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