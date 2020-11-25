Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в суде.

Фото: пресс-служба Басманного суда

На прошлой неделе член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли патологические изменения в одном легком, что свидетельствует о заболевании. Для определения его причин экс-главе Хабаровского края необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести.

Фургал с июля находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР.

Жители Хабаровска с момента ареста экс-главы Хабаровского края проводят протесты в его поддержку. Они также выступили против назначения Дегтярева на пост губернатора.