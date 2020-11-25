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№ 130 от 25 ноября 2020

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Суд продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу

Общество15

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Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу до 9 марта 2021 года. Об этом «Новой газете» сообщили в суде. 

Фото: пресс-служба Басманного суда

На прошлой неделе член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что у Фургала нашли патологические изменения в одном легком, что свидетельствует о заболевании. Для определения его причин экс-главе Хабаровского края необходимо обследование, однако следователь не разрешил его провести. 

Фургал с июля находится в московском СИЗО «Лефортово», ему вменяется организация убийств бизнесменов в середине 2000-х. Свою вину экс-глава Хабаровского края не признает и считает преследование политически мотивированным. После отставки Фургала регион возглавил Михаил Дегтярев, занимавший до этого пост депутата Госдумы от ЛДПР. 

Жители Хабаровска с момента ареста экс-главы Хабаровского края проводят протесты в его поддержку. Они также выступили против назначения Дегтярева на пост губернатора. 

Теги:
em, арест, басманный суд, фургал

В Беларуси задержали бывшего следователя СК, основавшего проект ByChange для помощи уволенным за убеждения

Общество247

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В Минске силовики задержали бывшего следователя Следственного комитета, который работал над проектом ByChange — сервисом помощи людям, уволенным из-за своих убеждений. Об этом сообщили телеграм-канал «МотолькоПомоги» и источники Tut.by.

Информацию о задержании подтвердил адвокат, представляющий интересы Юшкевича.

«Еврорадио» также сообщило, что вечером 24 ноября в квартире у Юшкевича прошел обыск, после чего силовики увезли его. При этом в утренних списках людей, находящихся в изоляторе временного содержания на Окрестина, бывшего следователя нет. Его родственники и адвокат выясняют его местонахождение и правовой статус. Кроме того, «Еврорадио» отметило, что у Юшкевича заблокировали аккаунты в твиттере и телеграме, где он высказывался о ситуации в стране.

Юшкевич ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям управления Следственного комитета по Минску в 2017 году. После ухода из СК он работал разработчиком, а летом 2020 года стал одним из основателей проекта ByChange который «помогает в обучении, переподготовке силовиков, госслужащих и просто людей, уволенных или ушедших с работы по соображениям совести».

Теги:
силовики, задержания, беларусь, sf
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