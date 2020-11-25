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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Противники транспортной реформы в Новокузнецке остались ночевать в здании мэрии. Власти сделали бесплатным проезд до конца месяца
Жители Новокузнецка, которые выступают против транспортной реформы в городе, провели ночь в здании администрации города после собрания с властями. На информацию местного издания novokuzketsk.su обратила внимание «Медиазона».
До вечера с людьми в зале администрации оставались только сотрудники полиции. Всю ночь мэрия работала на выход — если человек выходил за дверь здания, его уже не пускали. Утром с протестующими поговорил мэр города Денис Щедрин, после все разошлись по домам.
Местные жители ранее уже проводили митинг с требованием отменить транспортную реформу, а также подписывали петицию. В итоге губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, несмотря на слова о том, что он поддерживает реформу, сделал бесплатным проезд до 30 ноября в автобусах нового перевозчика.
Транспортная реформа стартовала 18 ноября: власти хотели обновить автобусный парк, изменить маршруты и способы оплаты проезда. При этом администрация заключила на эти цели контракт с петербургской компаний «Питеравто» и запретила частных перевозчиков.
В результате реформы случился транспортный коллапс: автобусы ходили с задержками, так как выяснилось, что для вождения общественного транспорта не хватает примерно 400 водителей. Несмотря на нехватку кадров для обслуживания транспорта города, администрация не расторгала контракт с петербургской компанией.