Прокурор по делу обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан ушла в отставку

Прокурор Амалия Устаева, выступавшая гособвинителем на процессе по делу обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, ушла в отставку в ходе процесса. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Цуркан Иван Павлов.

«Это нечастое явление — когда основной государственный обвинитель выходит из процесса на его экваторе, тем более по такой причине. Мы, конечно, не знаем точных причин решения Устаевой, но не можем не воспринимать его в контексте ситуации», — сказал Павлов.

По его словам, рассмотрение доказательств гособвинения завершилось два заседания назад. Адвокат также добавил, что Устаева вела себя тактично по отношению к защите и пыталась разобраться в деле.

«Не исключаем, что это решение могло стать выбором человека в защиту своей репутации и нежеланием поддерживать несостоятельное обвинение невиновного человека в совершении особо тяжкого преступления», — добавил он.

Павлов сообщил, что обвинение теперь поддерживает представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов и два представителя прокуратуры Москвы, которые раньше работали с Устаевой. Локтионов ранее поддерживал обвинение против фигурантов дела об убийстве журналистки Анны Политиковской, а также против экс-руководителя главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко.

Цуркан, курировавшую в «Интер РАО» экспорт и импорт электроэнергии, арестовали в июне 2018 года. В рамках дела суд также арестовал ее средства почти на миллиард рублей. В январе 2020 года женщину отпустили из СИЗО, но через две недели отменили это решение.

По версии следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию некоего документа Министерства энергетики (по данным СМИ, о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные ЛНР и ДНР), а в сентябре того же года передала его спецслужбе Молдовы. Сама Цуркан отрицает обвинения. Сама она говорила, что обвинение против нее сфабриковано, а доступа к гостайне она не имела.