В ворота офиса Меркель врезалась машина с надписью «Вы проклятые убийцы детей и стариков»

В Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на обеих сторонах которого нанесены лозунги против глобализации, передает Reuters.

На одной стороне врезавшейся машины написана фраза на немецком: «Остановите политику глобализации», на другой — «Вы проклятые убийцы детей и стариков».

Сообщений о пострадавших в результате инцидента нет, водителя машины уже задержали. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как отмечает агентство, Меркель планировала провести в среду видеоконференцию с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом и дальнейших действий по борьбе с пандемией.