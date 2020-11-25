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№ 130 от 25 ноября 2020

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В ворота офиса Меркель врезалась машина с надписью «Вы проклятые убийцы детей и стариков»

Общество203

203
 

В Берлине в ворота резиденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель врезался автомобиль, на обеих сторонах которого нанесены лозунги против глобализации, передает Reuters.

На одной стороне врезавшейся машины написана фраза на немецком: «Остановите политику глобализации», на другой — «Вы проклятые убийцы детей и стариков». 

Сообщений о пострадавших в результате инцидента нет, водителя машины уже задержали. На месте происшествия работают сотрудники полиции. 

Как отмечает агентство, Меркель планировала провести в среду видеоконференцию с главами федеральных земель по поводу ситуации с коронавирусом и дальнейших действий по борьбе с пандемией. 

Теги:
sf, авария, германия, меркель

МВД предложило сократить перечень «грубых» ошибок при сдаче экзамена на водительские права

Общество458

458
 

МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых могут остановить экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Проект нового регламента предусматривает, что экзамен остановят, если водитель совершил одну из 15 «грубых» ошибок. В действующем регламенте на данный момент их 17.

В числе новых «грубых» ошибок — использование во время движения телефона и или другого средства связи, не пристегнутый ремень безопасности (сейчас эти нарушения считаются «средними»). Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В действующем регламенте ошибки разделяются на «грубые» (за них дают пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Чтобы сдать на права, нужно набрать менее пяти баллов, поэтому при совершении «грубого» нарушения экзамен прерывается.

Документ связан с реформой подготовки водителей, которая заработает с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что вместо трех экзаменов («теория», «площадка», «город») будет два («теория» и «город»).

Теги:
водители, мвд, ng
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