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№ 130 от 25 ноября 2020

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МВД предложило сократить перечень «грубых» ошибок при сдаче экзамена на водительские права

Общество2

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МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых могут остановить экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Проект нового регламента предусматривает, что экзамен остановят, если водитель совершил одну из 15 «грубых» ошибок. В действующем регламенте на данный момент их 17.

В числе новых «грубых» ошибок — использование во время движения телефона и или другого средства связи, не пристегнутый ремень безопасности (сейчас эти нарушения считаются «средними»). Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В действующем регламенте ошибки разделяются на «грубые» (за них дают пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Чтобы сдать на права, нужно набрать менее пяти баллов, поэтому при совершении «грубого» нарушения экзамен прерывается.

Документ связан с реформой подготовки водителей, которая заработает с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что вместо трех экзаменов («теория», «площадка», «город») будет два («теория» и «город»).

Теги:
водители, мвд, ng

Польша заявила об «искажении фактов» после инициативы депутата Госдумы не признавать ответственность за Катынскую трагедию

Политика568

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Посольство Польши в Москве «с изумлением отметило» высказывания со стороны представителей России, «направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном». Заявление опубликовано на официальном сайте посольства Польши.

«На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном

и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию», — заявили сотрудники посольства.

В ходе ноябрьской конференции, посвященной польско-российским отношениям, депутат Алексей Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой об отмене документа, который был подписан в 2010 году — в нем Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за убийство поляков.

В Польше, тем не менее, заявили, что согласны с тем, что нужно «сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне», а также «напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление».

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В мае этого года в Тверской области по требованию местной прокуратуры и при одобрении гордумы демонтировали мемориальные таблички — их установили 30 лет назад в память о репрессированных советских гражданах и расстрелянных польских военнопленных. Инициатива о демонтаже мемориальных досок поступали от областной ячейки партии «Коммунисты России» в июне 2019 года.

«Катынское дело» касается расстрела в апреле–мае 1940 года почти 22 тыс. польских граждан, которые с 1939 года содержались в лагерях и тюрьмах НКВД. СССР скрывал правду о преступлении и настаивал, что пленных поляков расстреляла немецкая сторона. Однако докладная записка наркома внутренних дел Лаврентия Берии Иосифу Сталину и решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года подтвердили ответственность СССР в трагедии.

В 2010 году Государственная Дума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», где выразила «глубокое сочувствие» всем жертвам необоснованных репрессий НКВД СССР. Депутаты назвали Катынскую трагедию «злодеянием» и не согласились с советской пропагандой, которая возложила ответственность за преступление на нацистскую Германию.

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Теги:
ng, польша, катынь
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