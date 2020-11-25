МВД предложило сократить перечень «грубых» ошибок при сдаче экзамена на водительские права

МВД России предложило сократить перечень ошибок, после совершения которых могут остановить экзамен на получение водительских прав. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Проект нового регламента предусматривает, что экзамен остановят, если водитель совершил одну из 15 «грубых» ошибок. В действующем регламенте на данный момент их 17.

В числе новых «грубых» ошибок — использование во время движения телефона и или другого средства связи, не пристегнутый ремень безопасности (сейчас эти нарушения считаются «средними»). Ожидается, что новый регламент вступит в силу 1 апреля 2021 года.

В действующем регламенте ошибки разделяются на «грубые» (за них дают пять штрафных баллов), «средние» (три балла) и «мелкие» (один балл). Чтобы сдать на права, нужно набрать менее пяти баллов, поэтому при совершении «грубого» нарушения экзамен прерывается.

Документ связан с реформой подготовки водителей, которая заработает с 1 апреля 2021 года. Предполагается, что вместо трех экзаменов («теория», «площадка», «город») будет два («теория» и «город»).