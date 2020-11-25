Польша заявила об «искажении фактов» после инициативы депутата Госдумы не признавать ответственность за Катынскую трагедию

Посольство Польши в Москве «с изумлением отметило» высказывания со стороны представителей России, «направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном». Заявление опубликовано на официальном сайте посольства Польши.

«На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном

и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию», — заявили сотрудники посольства.

В ходе ноябрьской конференции, посвященной польско-российским отношениям, депутат Алексей Чепа сказал, что готов лично выступить с инициативой об отмене документа, который был подписан в 2010 году — в нем Россия подтвердила ответственность СССР и лично Иосифа Сталина за убийство поляков.

В Польше, тем не менее, заявили, что согласны с тем, что нужно «сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне», а также «напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление».

В мае этого года в Тверской области по требованию местной прокуратуры и при одобрении гордумы демонтировали мемориальные таблички — их установили 30 лет назад в память о репрессированных советских гражданах и расстрелянных польских военнопленных. Инициатива о демонтаже мемориальных досок поступали от областной ячейки партии «Коммунисты России» в июне 2019 года.

«Катынское дело» касается расстрела в апреле–мае 1940 года почти 22 тыс. польских граждан, которые с 1939 года содержались в лагерях и тюрьмах НКВД. СССР скрывал правду о преступлении и настаивал, что пленных поляков расстреляла немецкая сторона. Однако докладная записка наркома внутренних дел Лаврентия Берии Иосифу Сталину и решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года подтвердили ответственность СССР в трагедии.

В 2010 году Государственная Дума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», где выразила «глубокое сочувствие» всем жертвам необоснованных репрессий НКВД СССР. Депутаты назвали Катынскую трагедию «злодеянием» и не согласились с советской пропагандой, которая возложила ответственность за преступление на нацистскую Германию.