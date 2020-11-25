В Новой Зеландии более 120 черных дельфинов и афалин выбросились на берег

Более 120 особей китообразных выбросились на берег архипелага Чатем в Тихом океане, сообщает Radio New Zealand.

97 черных дельфинов и три афалины погибли при выбросе на берег. Другие 26 особей остались живы, но их состояние настолько тяжелое, что их придётся усыпить.

По словам специалистов, еще два животных выбросились на берег в понедельник утром, и их тоже придется усыпить.

Как сообщает министерство защиты окружающей среды Новой Зеландии, на архипелаге Чатема часто происходят подобные события. Самый крупный случай выброса китообразных на берег зафиксирован в 1918 году. Тогда там погибли, по оценкам наблюдателей, около 1000 животных. В 1985 году 450 животных погибли неподалеку от Окленда, а в 2017 400 черных дельфинов выбросились на берег Южного острова.

До сих пор ученые не могут дать точного ответа, что может быть причиной подобных массовых самоубийств китообразных, которые время от времени происходят в разных уголках земного шара. Как правило, если один дельфин выбрасывается на берег, то другие из стаи пытаются ему помочь и в итоге разделяют его судьбу.