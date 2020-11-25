ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в московском регионе

Приморскому краю выделили около 700 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий ледяного шторма. Об этом «Интерфаксу» сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

«Кроме того, что нам по линии большой энергетики пришли опоры, технические вещи для восстановления энергетики, нам еще подписано и согласовано председателем правительства [Михаилом Мишустиным — ред.] почти на 700 млн рублей финансовых и материальных ресурсов», — заявила Щербина. По ее словам, финансовых ресурсов для устранения ЧС «будет достаточно».

Она также добавила, что правительство края согласовало поставку генераторов, дизель-генераторов, кранов и другого оборудования для восстановления энергоснабжения.

Власти Приморья также оценили предварительный ущерб от ледяного шторма в 250 млн рублей.

«Можно уже сейчас сказать, что он очень значителен — как моральный, так и материальный. Конечно, больше всего пострадали люди — жители некоторых районов до сих пор без тепла и света. По разным подсчетам, на сегодняшний день ущерб составляет более 250 млн руб», — заявила Щербина, добавив, что на восстановление средств уйдет «намного больше» и «окончательной суммы пока нет».

Тем временем в Русгидро заявили, что энергоснабжение Владивостока полностью восстановлено. Работы по ликвидации последствий еще продолжаются.

В ночь на 19 ноября в Приморье начался дождь, перешедший в снег и ледяные осадки. Последствиями непогоды стали оборванные линии электропередач, падение деревьев и конструкций на юге края. Из-за отключений электричества во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и отопление в дома, в Приморье ввели режим ЧС регионального уровня.

Из-за обледенения власти закрыли движение по мосту, соединяющему остров Русский с материком. Наледь и сосульки начали падать на проезжую часть. В правительстве пообещали организовать в ближайшее время паром для вывоза на материк всех желающих местных жителей.