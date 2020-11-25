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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
В России впервые с начала пандемии за сутки от COVID-19 скончались более 500 человек
В России за сутки зарегистрировали 23 675 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заболевших выросло до 2 162 503.
В Москве за последний день выявили 4685 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 3421 новых случаев заражения COVID. В Подмосковье впервые с 12 мая выявили больше 1 000 заразившихся коронавирусом за сутки — 1005.
В Нижегородской и Свердловской областях зарегистрировали 457 и 388 новых случаев COVID-19 за сутки соответственно.
По данным оперштаба, за сутки в России от коронавируса умерли 507 человек — максимум за все время пандемии.
Число жертв коронавируса с начала пандемии составило 37 538 человек.
Число заразившихся COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выросло в мире за минувшую неделю более чем на 4 млн, что на 1% больше, чем неделей ранее. Это является самым высоким показателем с начала пандемии. Рекордное число заражений регистрируют десятую неделю подряд. В ВОЗ также зарегистрировали и наибольшее число смертей за неделю — 67,5 тыс., это на 11,8% больше, чем неделей ранее.
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