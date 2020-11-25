Белый дом предоставил Байдену доступ к секретным отчетам разведки

Белый дом разрешил предоставлять кандидату в президенты США от демократической партии Джозефу Байдену доступ к ежедневным секретным отчетам разведки. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на самого Байдена.

Кандидат заявил, что теперь он будет проводить брифинги по разведке «на регулярной основе», однако, по его словам, он еще не пользовался этой возможностью. По данным агентства,

у Байдена будет доступ к последним разведывательным данным, касающимся в том числе угроз национальной безопасности США.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Госдепартамент сделает «все необходимое по закону» для передачи полномочий администрации Байдена.

Кандидат от демократов, по данным NBC и Fox News, первым в истории США получил 80 млн голосов на выборах президента. Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008 году — тогда он набрал 69,5 млн голосов.

Накануне Управление общих служб США (GSA) в лице главы GSA Эмили Мерфи сообщило штабу кандидата от демократов Джо Байдена о готовности начать процедуру передачи власти. Мерфи также уведомила, что GSA уже предоставило Байдену доступ к финансам для того, чтобы начать процедуру передачи власти. По ее словам, штаб Байдена уже может пользоваться около 7,3 млн долларов.

Кандидат от республиканцев, действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что рекомендовал Мерфи и членам своей администрации «делать то, что необходимо».

Президентские выборы прошли в США 3 ноября, уже через четыре дня СМИ спрогнозировали победу Байдена. Официально выборщики проголосуют 14 декабря. Байден уже запустил кампанию по передаче власти, однако Трамп не раз выражал уверенность в своей победе.