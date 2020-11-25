Депутаты гордумы Хабаровска, объявившие о выходе из ЛДПР, передумали покидать партию

Почти половина депутатов гордумы Хабаровска — спикер и 16 депутатов, которые объявили о выходе из ЛДПР «в знак протеста», — передумали покидать партию. Об этом «Интерфаксу» заявил спикер городского парламента Михаил Сидоров.

«С учетом того, что ко мне обратилась родная сестра Сергея Ивановича Фургала [экс-губернатора края, арестованного в июле — ред.], с учетом позиции всех депутатов, с учетом имеющихся гарантий мы посчитали необходимым, что наиболее правильным будет решение осуществлять свою деятельность на сегодняшний день в рядах той партии, от которой мы стали депутатами», — заявил спикер.

На изменение решения, по его словам, повлияла в том числе и встреча с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым — он сейчас является координатором регионального отделения ЛДПР.

Сидоров заявил, что Дегтярев «дал гарантии со своей стороны, что ситуация коренным образом будет изменена».

По словам спикера, в муниципальном парламенте, который спикер назвал «сильно зависимым», «были определенные проблемы». Однако депутаты «пришли в думу под флагом ЛДПР и в поддержку» Фургала.

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Спикер и 16 депутатов гордумы объявили о выходе из партии ЛДПР два дня назад. Сидоров тогда заявлял, что группа депутатов решилась это сделать в знак протеста против политики регионального отделения партии. В городской думе Хабаровска 35 депутатов, ЛДПР занимает там абсолютное большинство мест.

После ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники акций потребовали рассматривать дело в своем городе в открытом режиме, они также выступили против назначения врио губернатора региона, члена партии ЛДПР Михаила Дегтярева — он до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.