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№ 130 от 25 ноября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 25 ноября. Коротко
Общество16
Наталья Глуховакорреспондент
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- Джо Байден первым в истории США получил 80 млн голосов на выборах президента, сообщает NBC. Также Белый дом уже разрешил предоставлять Байдену доступ к секретным отчетам разведки — их получает глава государства. Как передает AP, демократ будет получать сводки ежедневно на регулярной основе, однако, по словам Байдена, он еще не пользовался этой возможностью.
- В Москве за сутки непосредственно от COVID-19 скончались 75 человек. Общее число жертв коронавируса в столице с начала пандемии достигло 8530. С середины ноября число умерших от коронавирусной инфекции за сутки в Москве не опускалось ниже 70.
- Федеральное правительство выделило около 700 млн рублей на ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморье. По данным председателя правительства Приморья, финансовых ресурсов для устранения ЧС «будет достаточно». Ранее власти Приморья оценили предварительный ущерб от ледяного шторма в 250 млн рублей.
- Минобороны Азербайджана заявило, что войска страны вошли в Кельбаджарский район согласно трехстороннему заявлению о прекращении военных действий в Карабахе, подписанному 9 ноября. По информации ведомства, военные занимаются разминированием территории и подготовкой горных дорог.
- «Зенит» и «Краснодар» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Зенит» в матче группы F проиграл римскому «Лацио» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда ЛЧ. В группе E российский «Краснодар» в домашнем матче проиграл испанской «Севилье» со счетом 1:2.
- В США объявили претендентов на премию «Грэмми». Американская певица Бейонсе претендует на премию сразу в девяти номинациях. Из России кандидатом на получение награды стал пианист Даниил Трифонов.
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