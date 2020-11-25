«Зенит» и «Краснодар» лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» в гостевом матче группы F проиграл римскому «Лацио» со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Среди футболистов «Лацио» отличились Чиро Иммобиле (забил мяс на 3-й минуте, на 55-й — пенальти) и Марко Пароло (22 минута). Единственный гол команде России забил Артем Дзюба (25 минута). Всего в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на счету Дзюбы 9 голов на клубном уровне.

Для Дзюбы гол на этом матче стал первым в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и восьмым в 23 играх главного еврокубкового турнира. В Лиге чемпионов он играл за «Спартак» и «Зенит».

В другой встрече группы «Боруссия» обыграла «Брюгге» со счетом 3:0. В группе F лидирует «Боруссия» (9 очков), потом идет «Лацио» (8), «Брюгге» (4) и «Зенит» (1). Таким образом, петербургский клуб потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В группе E российский «Краснодар» в домашнем матче проиграл испанской «Севилье» со счетом 1:2. У российской команды отличился Вандерсон (на 56-й минуте), у испанской — Иван Ракитич (4) и Мунир Эль-Хаддати (90+5).

В другом матче группы английский «Челси» обыграл французский «Ренн» (1:2). В группе Е лидируют «Челси» и «Севилья» (у них по 10 очков). У «Краснодара» и «Ренна» по одному баллу. Таким образом, «Краснодар» также потерял шансы на выход в 1/8 финала Лиги.

В групповых стадиях еврокубков 2020/2021 выступило четыре российских клуба, впервые в истории три — в Лиге чемпионов. Они не одержали ни одной победы в 14 играх, что является худшим результатом в истории российского футбола.