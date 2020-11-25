В США объявили претендентов на премию «Грэмми». У Бейонсе — девять номинаций

Национальная академия искусства и науки звукозаписи США огласила претендентом на премию «Грэмми» 2021 года. Список опубликован на ее сайте.

Американская певица Бейонсе (полное имя — Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) претендует на премию сразу в девяти номинациях. В категории «Запись года» представлены сразу две композиции — «Black Parade» и «Savage» певицы Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит). В записи последней Бейонсе принимала участие. Также она претендует на победу, в частности, в номинациях «Песня года», «Лучшее R&B-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео».

Из России кандидатом на получение награды стал пианист Даниил Трифонов. Он претендует на премию в номинации «Лучшее соло-исполнение классической музыки» за проект «Пункт назначения: Рахманинов. Прибытие».

Награждение премией «Грэмми» состоится 31 января 2021 года. Это будет 63-я по счету церемония.